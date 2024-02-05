urizmin başkenti Alanya’da düzenlenen törenle iki fuar ve bir uluslararası yarışmanın startı verildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Başkan Vekili Mehmet Kural, Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Ergül Demiral, Gastronomi Yıldızları Derneği Başkanı Hidayet Kızıları, Anadolu Teknik Yöneticiler ve Çalışanlar Derneği Başkanı İlhami Yalçınkaya, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Akdeniz Yiyecek & İçecek Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Gençer, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Onursal Başkanı Hakan Halit Yeni, Alanya Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği Başkanı Sevgi Topuzel ile siyaset ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla fuar açılışı gerçekleştirildi.

BAŞKAN YÜCEL: BİR İLKİ DAHA GERÇEKLEŞTİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Açılış töreninde konuşarak Alanya’da bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemiz ev sahipliğinde, Otel, Restaurant, Cafe Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı bugün kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Kentimizde bir ilk olma özelliği taşıyan ve üç gün sürecek fuarımızda Alanyalı esnaflarımız ve şehir dışından gelecek pek çok firmayı fuar alanımızda ağırlayacağız. Fuarımızın Alanya’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YÜCEL: TÜM ALANYA HALKINI DAVET EDİYORUM

Eş zamanlı iki fuarın katılımcılarına ve ziyaretçilerine 3 verimli iş günü yaşatacağına dikkati çeken Başkan Yücel, “3 gün sürecek fuar kapsamında, Türkiye'nin sayılı yemek yarışmalarından kabul edilen ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği iş birliğinde düzenlediğimiz 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışmasını da gerçekleştiriyoruz. 16 farklı ülkeden yarışmacı ve jürinin katılacağı etkinlikler 3 gün boyunca devam edecek. Türkiye'nin en prestijli yemek yarışmalarından olan 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışmasına yurt dışından da 25 şefle birlikte 480 yarışmacı katılacak. Alanya Belediyesi ve Altınkepçe Turizm ve Aşçılar Derneği iş birliğinde düzenlediğimiz yarışmamıza; katılımcı, jüri ve sponsor olarak destek veren tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım. Ülkemizin en prestijli yarışmalarından olan etkinliğimize ilgilerinden dolayı gastronomi camiasına ayrıca teşekkür eder, yarışmalarda lezzetleriyle yarışacak herkese başarılar dilerim. Alanya’mıza kazandırdığımız Kapalı Cuma Pazarı alanında gerçekleştireceğimiz, Otel, Restaurant, Cafe Ekipmanları ve ev dışı tüketim ürünleri fuarına ve 8.Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışmasına tüm Alanya halkını davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLK YILIMIZDA HEDEFİMİZİ AŞTIK

Organizasyonun daha ilk yılında hedeflerini aştıklarını vurgulayan Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt, “Deneyimli ekibimiz, uzman olduğu sektörlerde iki fuarı eş zamanlı olarak düzenliyor. Kısa zamanda katılımcı sayısına ulaştık. Aynı şekilde ziyaretçi hedefine de ulaşacağımızdan eminiz. Konaklama Sektörü Profesyonelleri, Restaurant, Pastane, Bar, Eğlence Mekanı İşletmeleri, Kamu Kurumlarının Satın Alma Yetkilileri, Kamu ve Özel Hastane Yöneticileri ve Satın Alma Yetkilileri, Askeri Birlikler Satın Alma Yetkilileri, Kamu ve Özel Üniversitelerin Satın Alma Yetkilileri, Fabrikaların Satın Alma Yetkilileri, Endüstriyel Yemek Üreticileri, Toptancılar, Şefler, F&B Yöneticileri, Proje Taahhüt Firma Yöneticileri etkinliğimize ilgi gösterecek.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve organizasyona katkı sağlayan kurumların temsilcilerine Başak Fuarcılık Genel Müdürü Sedat Bozkurt teşekkür plaketi takdim etti. Davetliler iyi dileklerle açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Başkan Yücel protokol üyeleri ile birlikte organizasyon kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

EFSANE YARIŞMA FUAR ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği tarafından 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması fuar alanında başladı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından pek çok yarışmacının katıldığı ve ünlü jürilerin değerlendirmelerde bulunduğu ünlü sunucu Elif Korkmazel’in sunumu ile ilk günden büyük mücadelelere sahne oldu.

Lise, üniversite ve usta şeflerden oluşan profesyonellerin 3 gün boyunca yarışacağı kategorilerin yanında Yöresel Yemekler ile Ev Hanımları ve Alanya Tropikal Meyve Yemekleri yarışmalarına ev sahipliği yapacak olan Gastro Alanya Yarışması’na vatandaşlarda büyük ilgi gösterdiler.

Alanya Otel, Kafe, Restorant Ekipmanları Fuarı ile Alanya Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Yiyecek ve İçecek Fuarı ile 8. Gastro Alanya Uluslararası Yemek Yarışması Cuma Pazarı’nda 05-07 Şubat 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.