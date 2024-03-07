Alanya Belediyesi kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Oba, Çıplaklı ve Karakocalı Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarına Elikesik Mahallesi’nde devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda mahallelerimizi sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Bu kapsamda Oba, Çıplaklı ve Karakocalı bölgelerinde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Şu an sıcak asfalt çalışmamız Elikesik Mahallesi Aktaş Sokakta devam ediyor. Asfalt çalışmalarımız ilçe genelinde devam edecek” dedi.

Editör: Can KISA