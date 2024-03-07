Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin katıldığı bu eğitim, günümüzde önemli bir yer tutan iletişim ve insan ilişkileri becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitim kapsamında, zabıta personeline zorlu durumlarla başa çıkma stratejileri, etkili iletişim teknikleri, beden dilinin doğru kullanımı, konuşma becerilerinin geliştirilmesi, problem çözme süreçlerinin optimize edilmesi, zaman yönetimi ve insanları doğru tanıma konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Aslıhan Çiftçi ve Sinem Karamut tarafından verilen eğitimde interaktif çalışmalar ve gerçek hayattan örneklerle katılımcılara pratik deneyim kazandırıldı. Eğitim sürecinde, zabıta personelinin günlük görevleri ve sorumlulukları doğrultusunda karşılaştıkları zorlayıcı durumlar ele alınarak, çözüm odaklı yaklaşımlar üzerinde duruldu.

ŞEHİRDEKİ HUZUR VE DÜZENE OLAN KATKIYI ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Belediye zabıta personeli, aldıkları bu eğitim sayesinde hem bireysel hem de ekip düzeyinde daha etkili iletişim kurma, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulma yeteneklerini artırmış oldu. Belediye zabıta birimindeki profesyonellik standartlarını yükselterek şehir sakinlerine daha etkin ve kaliteli hizmet sunma amacı güden eğitimlerin ardından zabıta personelinin sertifikalarını Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Menderes Sivri tarafından verildi. Başkan Yardımcısı Yenialp, zabıta personelinin geliştirdikleri becerilerin, şehirdeki huzur ve düzenin sağlanması adına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.