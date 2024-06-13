Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçancı’nın sunum yaptığı toplantıya; Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü, Abdurrahman Kahya, Abdullah Akbaş, birim amirleri, birim çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

DÜNYA ÖRNEKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Strateji plan çalışmaları çağdaş gelişmiş dünya örnekleri değerlendirilerek sürdürülüyor. Çalışmalara ilişkin yapılan toplantıda ALKÜ’den Doç. Dr. Mustafa Koçancı stratejik plan konusundaki bilgi ve görüşlerini paylaştı. Strateji Planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Doç. Dr. Koçancı, personelin sorularını da yanıtladı. Toplantıda; Alanya Belediyesi’nin ilgili birimlerince yapılan durum tespitlerinin değerlendirilmesi, mevzuata ilişkin analiz, üst politika belgeleri analizine ilişkin değerlendirme, faaliyet alanı ve ürün-hizmet yelpazesinin değerlendirilmesi, iç ve dış paydaşların değerlendirilmesi ile kullanılacak bilgi toplama tekniklerinin değerlendirilmesi konuları görüşüldü.