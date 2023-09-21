Alanya Belediyesi üretken belediyecilik anlayışı ile yatırımdan kültürel faaliyete, spordan sosyal hizmetlere pek çok alanda vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Alanya’da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çalışmalarıyla büyük takdir toplayan Alanya Belediyesi, vatandaşların işitme kaybı yaşamasını en aza indirmek, erken tanı ile müdahale şansını artırmak amacıyla Odyolog eşliğinde Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelsiz Yaşam Merkezi’nde ücretsiz işitme testi hizmeti sunuyor.

“YILDA BİR KEZ TEST YAPTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Çalışmalar ve testin önemi hakkında bilgiler veren Odyolog Ayşenur Şanlı, tüm vatandaşları test imkanından faydalanmak üzere Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’ne davet etti. Şanlı, “Tüm vatandaşlarımıza ücretsiz işitme testi hizmeti veriyoruz. Bu test ile herhangi bir şüpheli durum gördüğümüzde ya da işitme kaybı varlığında izlenmesi gereken yol hakkında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Özellikle dikkat çekmek isterim ki tüm vatandaşlarımızın yılda en az bir kere işitme testi yaptırmaları gerekmekte. Kronik olarak böbrek, şeker gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın bu testi yaptırmaları şart niteliğinde. Tüm vatandaşlarımızı test için Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezimize bekliyoruz” dedi.

“OTO KONTROL İLE ANLAMAK MÜMKÜN”

İşitme kaybının yaygın belirtilerine de değinen Odyolog Şanlı, “İşitme kaybı yıllar içinde ilerleyerek devam ettiği için bazı kişiler kayıplarının farkında olamayabiliyor. Bu sebeple bazı işaretlere bakarak işitme kaybı olup olmadığını anlaması mümkün. Televizyon izlerken çevreyi rahatsız edecek düzeyde ses açmak, gürültülü ortamlarda karşısında konuştuğu kişinin ne dediğini algılayamamak, telefon konuşmaları sırasında karşı tarafı duymakta güçlük çekmek, özellikle kadın ve çocuklar konuştuğunda anlamakta güçlük çekmek ve iletişim problemi yaşamamak için sosyal ortamlardan kendini izole etmek en yaygın sebep-sonuç belirtileri arasında. Bu durumlara düşmemek adına vatandaşlarımızı düzenli kontrol konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.