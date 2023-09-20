Günlük hayatımızda doğal ışık ve enerji kaynağımız güneş dışında daha birçok farklı dalga boyunda ışığa maruz kalıyoruz ve mavi ışık da bunlardan bir tanesi. Mavi ışık, insan gözünün algılayabildiği görünür ışık spektrumunun bir bölümüdür ve gün içinde sürekli kullandığımız bilgisayarlar, telefonlar, LED televizyonlar ise mavi ışığın yayıldığı araçlardan bazıları. Bununla birlikte mavi ışığın cildimiz üzerinde oldukça zararlı etkileri var. Peki, bu zararlı etkiler neler, hangi durumlara yol açıyor, korunmak için neler yapabiliriz?

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. İhsaniye Dönmez Çiçek, cildimize zararlı etkileri olan mavi ışık hakkında bilgilendirmelerde bulundu

Mavi Işık nedir?

Görünen ışık spektrumunda yaklaşık %30’luk bir hacmi olan ve 380-500 nm arasında titreşim gösteren hafif dalga boyudur; ancak en uzun enerjiyi oluşturan bir ışık grubudur ve bu sebeple de diğer ışıklara nazaran derinin daha derin tabakalarına penetre olup daha zararlı olabilmektedir.

Bakıldığında, en büyük mavi ışık kaynağı güneştir; fakat son zamanlarda hayatımıza giren birçok eşya da mavi ışık yaymaktadır. Florasan lambalar, kontakt florasan ampuller, LED televizyonlar ve tabletler buna örnek oluşturabilir.

Madem doğal güneş ışığının bir parçası; ama mavi ışık neden zararlıdır?

Mavi ışığın deriye penetrasyonu diğer ışıklara göre daha fazladır. Hayatın içinde güneş dışında daha birçok kaynaktan da mavi ışığa maruz kaldığımız için yüksek dozda cilt maruziyeti yaşıyoruz.

Mavi ışık cildi nasıl etkiler?

Mavi ışığın deride sebep olduğu bazı durumlar vardır. Bunlar:

-Erken yaşlanma belirtileri

-Cilt tonunda düzensizlikler

-Hassas kişilerde ciltte kızarıklık

-Lekelerde artış

-Ciltte elastikiyet kaybı

-Çizgilerde kabalaşma ve derinleşme

-Ciltte mat görünüm

-En önemlisi de cilt hücrelerinde DNA hasarı yaptığından dolayı cilt kanseri riskinde artışa sebep olabilmektedir.



Özellikle geceleri mavi ışığa maruz kalmak, cildin biyolojik ritmine ve gece döngüsüne ters düştüğü için cildin kendini onarma mekanizmasını sekteye uğratır. Bu sebeple cilt kendini tamir edemez, toksinlerden arınamaz, hücreler yenilenemez ve de ciltte yaşlanma ve hastalık belirtileri görülür.

Peki, mavi ışığın zararlarından korunmak için neler yapabiliriz?

-Mutlaka geniş spektrumlu güneş kremleri kullanmalıyız.

-Kullandığımız kozmetik ürünlerinde de mavi ışık filtresinin olmasına dikkat etmeliyiz.

-Uyumadan 2 saat önce diğer teknolojik cihazların fişlerini çekmeli ve dijital detoks yapmalıyız.

-Cildimizin bakım rutinine özen göstermeli, dış faktörlere karşı temizliğini ve nemlendirmesini sağlıklı bir şekilde yapmalıyız.

-Mavi ışık ciddi oksidatif stres yaptığından dolayı hem içsel hem de dışsal olarak antioksidan desteği almalıyız. Özellikle C, E vitaminleri, ferulik asit, resverat rol gibi yoğun antioksidan içeren kremler ve gıda takviyeleri kullanmalıyız.

-Bol su tüketmeli, sağlıklı beslenmeli, sigara, alkol ve paketli gıda tüketiminden kaçınmalıyız.