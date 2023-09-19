Sedef hastalığı ile yaşamak zordur. Hem kronik olması hem yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi hem de çeşitli hastalıkların eşlik edebiliyor olması nedeniyle düzenli takip ve tedavisinin aksatılmaması gerekir. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut sedef hastalığı ile merak edilenleri anlattı.

Belirtileri nelerdir?

Saçlı deride, dizlerde, dirseklerde, kalçada daha sık olmakla birlikte vücudun herhangi bir yerinde kırmızı, kabuklu, kepekli yaralar görülür.

Eklemlerde ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, istirahatte iken, sabahları bel ağrısı hastaların üçte birine eşlik eder.

Tırnaklarda nokta nokta çöküntüler, tırnak altında kalınlaşma, tırnak plağında ayrışma gibi tırnak değişiklikleri bazen tek bulgu olabilir.

Sedef hastalığı neden olur?

Aslında sedef hastalığının tek bir nedeni yoktur. Genetik yatkınlık zemininde stres, enfeksiyon, travma gibi çok çeşitli faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar veya tetiklenir.

Bulaşıcı mıdır?

Kesinlikle bulaşıcı değildir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Hastalığın şiddeti ve yaygınlığına göre tedavi değişmekle birlikte çeşitli kremler, ağızdan alınan ya da enjeksiyon yolu ile belli aralıklarla yapılan ilaçları mevcuttur. Günümüzdeki tıbbi tedaviler ile hastalığın belirtileri ve ilerlemesi durdurulabilir. Burada dikkat edilmesi gereken dermatoloji hekimlerinden tedavi hizmeti almaktır. Sedef hastalığında psikososyal destek iyileşme sürecine büyük katkı sağlar.

Beslenmede Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta