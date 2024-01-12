Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Çözüm Masası ekipleri, gün boyunca Tosmur Perşembe pazarı ve Alanya’daki tüm camilerde Regaip Kandili münasebetiyle lokum, kandil simidi ve takvim dağıttı. Yaklaşık 38 bin lokum ve kandil simidi vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak sürdürdüğü kandil ikramlarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Belediyemize ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e dini değerlerimizi koruyan ve hatırlatan çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.” dediler.