Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gönüllülük esasıyla vatandaşlardan toplanan ve dev bir arşive dönüşen Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi, kentin muhtelif yerlerinde vatandaşlarla buluşmaya başladı. Uzun yıllardır Alanya Turizm ve Sanat Festivali’nde yer bulan ve vatandaşların büyük bir ilgiyle takip ettiği Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi, Gedevet Yaylası Parkorman’da düzenlenen etkinlikle ziyarete açıldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak ve Servet Ünlü, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek ve STK Başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KOÇAK: ALANYA’MIZIN MİRASINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

Sergi açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, katılan herkese teşekkür ederek, “Belediye Yönetimi olarak Alanya’mızın mirasını daha da ortaya çıkarma konusunda gayret içerisindeyiz. Mutfak mirasımız, kültür mirasımız, sözlü tarih mirasımız var. Geçmişe dair her şeyi, gelecekle paylaşabilmek için sadece şehir merkezinde değil, kırsal alanlarda ve özel mekanlarda da bu mirası sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bugün Kültür Müdürlüğümüzün gayretleriyle burada Siyah Beyaz Fotoğraf Sergimizi sizlerle buluşturuyoruz. Açılışını şimdi yapacağız ama aşağı yukarı 2-3 saattir açık ve epey bir ziyaretçisi oldu. Önümüzdeki günlerde, senelerde bu sergileri daha genişletmek, daha geliştirmek ve başka mekanlarda da sunmak gibi bir kararlılığımız var. Gayretlerinden dolayı başta Kültür Müdürümüze, sanat direktörlerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize katıldığınız için şükranlarımı sunuyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SERGİ BİR HAFTA BOYUNCA AÇIK KALACAK

Açılışın ardından protokol üyeleri ve misafirler sergiyi gezdiler. Oldukça yoğun bir katılımın yaşandığı serginin ilk gününde vatandaşlar fotoğrafları incelediler ve tarihte bir yolculuğa çıktılar. Bir hafta boyunca açık olacak sergide Alanya’daki sosyal hayat, belgeler-fotoğraf arkası yazıları, ticaret, zanaatkarlar, turizm, düğünler, tarım ve spor gibi kategorilerle kentin geçmiş yıllarına dair çok önemli detaylar içeriyor. Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi önümüzdeki günlerde başka mekanlarda da açılarak vatandaşların beğenisine sunulacak.