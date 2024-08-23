Ülke çapında ses getiren ve pek çok ödüle layık görülen Alanya Belediye Tiyatrosu, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2024-2025 sezonun ilk yeni oyunu olan Prömiyer Partisi’nin provaları başladı. Ekim ayı içerisinde sahnelenecek oyunun okuma provasına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal katıldı.

OYUNU İSTANBUL DEVLET TİYATROSU SANATÇISI LEVENT ARAS YÖNETECEK

Rus Yazar Valentin Krasogorov’un eseri ‘Prömiyer Partisi’nin yönetmenliğini İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Levent Aras gerçekleştirecek. Belediye Tiyatrosu oyuncuları Esra Tığlı Kutertan, Murat Demir Tetik, Güneş Çağlar, Emre Şen, Emir Burak Kaya, Nilay Kara Kaya, Buse Sakarya Ceyhan ve İrem Azmiye Karakaya’nın rol alacağı oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozdoğan, ışık tasarımını Eser Dursun, Koreograf Özge Ünlütezcan, sosyolog danışmanlığını ise Ebru Melis Tumbul yapacak. Oyun, Shakespeare’nin Othello oyunun prömiyerinin ardından yapılan partide yaşanan gizemli bir ölümü konu alıyor ve mizah dolu bir polisiye havasındaki hikâye beklenmedik bir finalle sonuçlanıyor.



KOÇAK: HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, “Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Tiyatromuz kurulduğundan beri sizlerle beraberim. Yeni sezon başladığı için çok mutluyum, arkadaşlarım da mutlu olduklarını söylediler. Sayın Levent Aras’a da çok teşekkür ediyoruz, bize güç verdi. Güzel bir iş çıkacağına yürekten inanıyorum. İlk defa bir okuma provasında bulunmak nasip oldu. İnşallah önce provalarda sonra da oyunumuzun prömiyerinde bir arada oluruz. Herkesin emeğine sağlık” dedi.