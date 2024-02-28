Alanya Belediyesi, personellerine yönelik eğitimlere devam ediyor. Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi koordinesinde personellere yönelik ilk yardım eğitimi verildi. ALKÜ Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık ve öğrencileri, personellere hem teorik hem de uygulamalı olarak ilk yardım bilgileri aktardı.

TIKANMA VE KALP DURMASI DURUMUNDA İLK MÜDAHALE UYGULAMALI ANLATILDI

ALKÜ Öğretim Görevlisi Mustafa Enes Sarık, Alanya Belediyesi personellerine ilk olarak teorik bilgileri aktardı. Ardından tecrübeli öğrencileri ile birlikte cansız manken üzerinde uygulamalı olarak ilk müdahalenin önemi anlatıldı. Eğitimler kapsamında tam tıkanma ve kısmi tıkanma durumlarında yapılması gereken Heimlich Manevrası ve temel yaşam desteği uygulamalı olarak personellere aktarıldı.

Ayrıca kalp durması durumlarında ilk yardımın nasıl yapılacağı da anlatıldı.