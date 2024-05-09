Vatandaşlara yiyecek, içecek sunanlar başta olmak üzere tüm hizmet işletmelerinde hijyen
denetimleri başladı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri başta olmak
üzere tüm hizmet işletmelerini mercek altına aldı. Denetimler sırasında ekipler, işletme ve
imalathanelerdeki hijyenik ortamın sağlıklı gıda ve hizmet sunumuna uygunluğunu kontrol
ediyor; ayrıca, gıda ürünlerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığını, bozulmuş yiyecek
içecek malzemesi olup olmadığını, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve etiketlerini de
kontrol ediyor.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;
hemşehrilerimize ve misafirlerimize sağlıklı gıda ve hizmet sunumu için tüm işletmelerimizin
hijyen kurallarına koşulsuz uymalarını beklediklerini, halk sağlığını korumanın çok önemli
olduğunu, önümüzdeki haftadan itibaren hijyen denetimlerinin yoğunlaşarak devam
ettirileceğini, işletme sahiplerinden halk sağlığının korunması ve kent imajına katkı sunmak
için destek ve anlayış beklediklerini ifade etti.