Vatandaşlara yiyecek, içecek sunanlar başta olmak üzere tüm hizmet işletmelerinde hijyen

denetimleri başladı. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri başta olmak

üzere tüm hizmet işletmelerini mercek altına aldı. Denetimler sırasında ekipler, işletme ve

imalathanelerdeki hijyenik ortamın sağlıklı gıda ve hizmet sunumuna uygunluğunu kontrol

ediyor; ayrıca, gıda ürünlerinin uygun koşullarda saklanıp saklanmadığını, bozulmuş yiyecek

içecek malzemesi olup olmadığını, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve etiketlerini de

kontrol ediyor.



Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada;

hemşehrilerimize ve misafirlerimize sağlıklı gıda ve hizmet sunumu için tüm işletmelerimizin

hijyen kurallarına koşulsuz uymalarını beklediklerini, halk sağlığını korumanın çok önemli

olduğunu, önümüzdeki haftadan itibaren hijyen denetimlerinin yoğunlaşarak devam

ettirileceğini, işletme sahiplerinden halk sağlığının korunması ve kent imajına katkı sunmak

için destek ve anlayış beklediklerini ifade etti.