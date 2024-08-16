Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Hacet Meydanı’nda bulunan 800 yıllık çınar ağacı ile başlayan bakım ve rehabilitasyon çalışmaları, yaşları 350 ile 1000 arasında değişen 20 tescilli, 18 tescilsiz ağaçların bakımlarıyla devam etti.

DOĞA MİRASI GELECEK NESİLLERE KALACAK

Ağaçların kontrollerini tamamlayan ekipler, Kızılcaşehir Mahallesi ile Akçatı Mahallesi yol ayrımı üzerinde bulunan çınar ağaçlarıyla çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, ağaçların gövdesinde oluşan kovuklardaki ölü tabakanın temizliğini gerçekleştirdikten sonra, yeniden ölü tabaka oluşmaması için doğal çam katranıyla ağaçları kaplayarak, kovuk ağzını paslanmaz galvanizli tel örgüyle kapattı. Ayrıca ağaçların zirai ilaçlamaları da yapıldı. Öte yandan bakım ve rehabilitasyon çalışmalarına aralıksız devam edileceği belirtilirken, doğa mirası ağaçların gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılmasının önemine dikkat çekildi.