Alanya Belediyesi tarafından buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın gıda malzemesiyle hazırlanan, bolluk bereketin simgesi aşure ikramı, iki noktada gerçekleştirildi. Cuma Pazarı’nda oluşturulan alanda 5 bin kişilik hazırlanan aşureler, sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara dağıtıldı. Etkinliğe Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Sadık Dizdaroğlu, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Aykut, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Birim Müdürleri katıldı.

BAŞKAN ÖZÇELİK AŞURE DAĞITTI

Dualarla başlayan etkinlikte Başkan Özçelik, CHP İlçe Başkanı Kandemir ve Başkan Danışmanları vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram ettiler. Hem pazarcı esnafları hem de vatandaşlar, etkinliğe büyük ilgi göstererek aşurelerini aldılar. Vatandaşlar, etkinlik için Başkan Özçelik ile ekibine teşekkür ettiler. Aşurenin enfes tadına, turistler de baktılar.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin en önemli değerlerinin başında gelen, kardeşliğin, dostluğun, birlik ve beraberliğin simgesi aşure ikramımızı gerçekleştirdik. Cuma Pazarı’nda ve yolu belediyemize düşen vatandaşlarımıza aşure ikram ettik ve halkımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, Aşure Ayını kutluyorum” dedi.