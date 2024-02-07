Alanya Belediyesi 2022 yılında başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinde pek çok caddeyi yenileyerek konforlu cadde ve sokaklar oluşturan Alanya Belediyesi, son olarak Şekerhane Mahallesi’nde Alanya’nın en işlek caddelerinden olan Yayla Yolu Caddesinde asfalt yenileme çalışması başlattı.

BAŞKAN YÜCEL: “YENİ YOLLLARLA ULAŞIM AĞINI GENİŞLETİRKEN, MEVCUT YOLLARIMIZIN DA KALİTESİNİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaklaşık 2 yıldır ilçe genelinde ulaşım adına pek çok dev yatırım yaptıklarını belirterek, “Yeni imar yollarını bir bir açarak Alanya’da ulaşımı ağını oldukça genişlettik. Bu paralel olarak yeni alternatif yollar açarak trafik yoğunluğu olan bölgelerimizde ulaşımı rahatlattık. Yeni yollarımızın yanında mevcut cadde ve sokaklarımızda ulaşım konforunu ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza sürüş güvenliği sağlamak için özellikle kent merkezimizde pek çok noktada asfalt yenileme çalışması yaptık. Şu an çalışmamıza Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu Caddesi’nde devam ediyoruz. Kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yayla Yolu Caddesi’nden sonra ise Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi’nde asfalt yenilme çalışmalarımız devam edecek” dedi.