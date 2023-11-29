Alanya’nın tescilli lezzeti Gülüklü Çorba’nın korunması ve tarife uygun olarak hazırlayıp sunan işletmelerin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası ve Alanya Üniversitesi’nden oluşan kontrol heyeti, tescilli lezzeti geleneksel tarife göre hazırlayan işletmeleri tespit etmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Denetimlere Coğrafi İşaret Denetim Komisyonu ve Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, Alanya Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Zehra Kaya, Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş, Gıda Mühendisi Sevcan Soyer, Ziraat Mühendisi Şenay Çelik katıldı.

GELENEKSEL TARİFİYLE GÜLÜKLÜ ÇORBAYI HAZIRLAYAN İŞLETMELER ‘ALANYA’NIN LEZZET HARİTASI’NDA’ YERLERİNİ ALDI

Geleneksel tarife sadık kalarak Gülüklü Çorba hazırlayan işletmelerin belirlenmesi ve duyurulması amacıyla yapılan kontrollerde 20 lokanta ziyaret edildi ve Gülüklü Çorba Üreten Tescilli Lezzet Noktası olarak 16 restoran belirlendi. Yapılan kontrolleri değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mutfak kültürümüzün tescillenmiş ilk lezzeti olan Gülüklü Çorba’nın tarifine sadık kalarak hazırlayan restoranları belirlemek adına değerli kurul üyelerimiz çalışmalarını tamamladı. Kıymetli Alanyalı hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin Alanya’ya ait geleneksel yemeklere ulaşabilmesini son derece önemsiyoruz. Bu sebeple, tescilli lezzet sunduğunu belgelemek isteyen işletmecilerimizi ziyaret edip ve bu işletmelerimizi ‘Tescilli Lezzet Noktası’ olarak belgelendirdik. Ayrıca Alanya Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan ‘Alanya’nın Lezzet Noktaları’ haritasında da ulaşım ve iletişim bilgilerine erişim sağladık. Alanya’nın geleneksel lezzetlerini korumak ve tanıtmak adına Coğrafi İşaret Denetim Komisyonunda bulunan saygıdeğer üyelere teşekkür ederim. Denetimler sonucunda ‘Tescilli Lezzet Noktası’ olarak belirlenen işletmeleri tebrik ederim.” dedi.