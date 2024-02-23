Alanya’nın en eski yapılarının bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 5 katlı metruk bir bina mahalle halkının korkulu rüyası oldu. Uyuşturucu kullananların meskeni ve fuhuş yuvası haline gelen apartmanın önünden geçmeye korkan vatandaşlar, tepkilerini gösterdi. Dün, Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerin uyuşturucu ve fuhuş yapıldığı gerekçesiyle şikayetlerin arttığı alanda yaptığı inceleme sonucunda karar verildi. Mahallelinin korkulu rüyası haline gelen apartmanın bugün yıkım işlemi kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmeye başladı.

KAYNAK: Alanya Postası