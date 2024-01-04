Alanya halkına daha iyi hizmet verebilmek adına bünyesinde kreşten üniversite gençlik birimine, engelsiz koordinasyon merkezinden aile kadın destek merkezine, cenaze hizmetlerinden sağlık ocağı hizmetlerine kadar pek çok hizmet bulunduran Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında yürüttüğü çalışmalar ve yaptığı faaliyetlerle 84 bin vatandaşa hizmet verdi. Yapılan yardım ve hizmetler halkın tüm kesiminden takdir topladı.

52 MİLYON LİRALIK BÜTÇE İLE HİZMET VERDİ

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Üretken ve Sosyal Belediyecilik vizyonuyla hizmet veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2023 yılında Alanya halkına 52 milyon liralık bütçe ile sosyal yardım çalışmaları yürüttü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, bu bütçeyi bünyesindeki sosyal yardım hizmeti, engelli hizmetleri, yaşlı hizmetleri, kadın ve aile hizmetleri, gençlik hizmetleri, sağlık hizmetleri ve cenaze hizmetleri birimleri bünyesindeki 27 alt hizmet dalı ile vatandaşlara doğrudan veya dolaylı yollarla ulaştırdı.



6 MİLYON 200 BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPILDI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinin 6 milyon 200 bin lirasını Nakdi ve Ayni, Barınma/Tadilat, Dayanışma ve Kardeşlik Kartı, Ramazan Yardımları, İftar ve İkram Çeşmesi için kullandı. Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi 8 bin 583 vatandaş ve aileye taziye paketi, gıda paketi, otobüs bileti, sünnet yardımı, nakdi yardım, barınma yardımı, tıbbi yardım, Dayanışma ve Kardeşlik Kartı hizmeti sağlandı.



DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK KARTI İLE YIL BOYUNCA DESTEK OLUNDU

İhtiyaç sahipleri için Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin önerisi Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in direktifleriyle başlatılan Dayanışma ve Kardeşlik Kartı ile de Alanya’daki ihtiyaç sahiplerine yılın 12 ayı boyunca destek olundu. Yıl boyunca 360 aile Dayanışma ve Kardeşlik Kartı’ndan faydalandırıldı.



GÖNÜL PINARI DEPREMZEDELERE DE UMUT OLDU

Vatandaşların bağışlarıyla hizmet veren Gönül Pınarı Mağazası ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 10 İl’de yıkıcı etki yaratan 6 Şubat depreminde depremzedelere de umut oldu. Alanya halkının fedakar davranışlarıyla Gönül Pınarı Mağazası hizmeti ile Alanyalı ihtiyaç sahiplerine ek olarak içerisinde giyecek kıyafetin yanı sıra battaniye, çocuk bezi, gıda, su ve pek çok ihtiyaç malzemesinden oluşan 181 yardım TIR’ı da deprem bölgesine gönderildi. TIR’lar vasıtası ile 705 bin 655 parça ihtiyaç malzemesi bölgeye ulaştırıldı. 7 bin Alanyalı ihtiyaç sahibi ve Alanya’ya gelen 74 bin depremzedeye de 475 bin 783 parça kıyafet ve oyuncak yardımı sağlandı. Başkan Yücel, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Alanya halkına, hayırseverlere, turizmcilere ve tüm kamu kurum kuruşlarına teşekkürlerini sundu.



DEPREM BÖLGESİNE 150 KONTEYNER EV GÖNDERİLDİ

6 Şubat depreminde hasar gören 10 İl’de yaraları sarmak, zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlara merhem olmak adına sosyal destekler sağlandı. Hem Alanya Belediyesi’nin hem de hayırseverlerin desteği ile 150 adet konteyner ev gönderildi. Bu konteynerlerin 67’si Hatay, 53’ü Kahramanmaraş, 30’u da Osmaniye’de depremzedelere sıcak yuva oldu. Alanya’ya gelen vatandaşların Afet Koordinasyon Merkezi ile işbirliğinde temel ihtiyaçları ve kıyafet eksikleri tamamlandı.



4 BİN 500 HANEYE RAMAZAN YARDIM KOLİSİ

Mübarek Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına bereket getirmek amacıyla gerçekleştirilen Ramazan Yardım Kolisi hizmeti ile 2023 yılında 4 bin 500 haneye yardım yapıldı. İçerisinde temel tüketim malzemelerinden un, makarna, yağ, salça, nohut, bulgur, fasulye, mercimek gibi çeşitli ürünlerin yer aldığı paketler, ihtiyaç sahiplerine gizlilik esasıyla titizlikle ulaştırıldı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün ücretsiz iftar sofraları kuruldu.



ÖĞRENCİLERE 2 MİLYON 339 BİN LİRA EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

İkametgahı Alanya’da bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk kez üniversite kazanan çocuklarına da eğitim yardımı sağlandı. 2023 yılı boyunca 2 yıllık ve 4 yıllık olmak üzere üniversite eğitimi alan toplam 834 öğrenciye eğitim yardımı verildi. İki dönem olarak yapılan yardımların toplam miktarı ise 2 milyon 339 bin lira oldu. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi içerisinde oluşturulan Gençlik Hizmetleri Birimi ile de Alanya’ya okumaya gelen öğrencilere pek çok kültürel aktivitenin yanında ücretsiz ring, çamaşır yıkama, proje üretme merkezi ve proje desteği hizmeti veriliyor.



2024’TE SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ 68 MİLYON OLDU

2024 yılında da faaliyetlerini hız kesmeden sürdürecek olan Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün bütçesi ise 68 milyon olarak belirlendi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza doğumdan ölüme her süreçte destek oluyor, yaşam standartlarını yükseltmek adına durmadan çalışıyoruz. Projelerimiz ve faaliyetlerimiz ile herkese ulaşmaya, ihtiyacı olana yardım eli uzatmaya özen gösteriyoruz” dedi.