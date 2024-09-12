Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, yeni sezon yapılanması hakkında bilgi vermek ve görüş alış verişinde bulunmak amacıyla gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Damlataş Occo Beach Club’te gerçekleştirilen buluşmaya Alanya 1221 FK başkanı Levent Uğur, kulüp yöneticileri ve medya mensupları katıldı. Burada medya mensuplarının sorularını yanıtlayan ve bilgilendiren bir konuşma yapan kulüp başkanı Levent Uğur, 6 yıl önce aldıkları Alanya Kestelspor Kulübü’nü iki sene sonra profesyonel lige çıkarttıklarını hatırlattı. Dördüncü yılda yeni bir yapılanmaya girdiklerini belirten Levent Uğur, “Dördüncü yılımızda kulübü yeni bir yapılanmanın içerisine aldık. İsim değişikliği ve logo değişikliğiyle. Yönetimsel de değişiklikler yaptık” dedi.

Yeni bir anlayış ve uygulamalara giderek kulübü düşük maliyetlerle ayakta tutmaya çalışacaklarını belirten Uğur konuya şöyle açıklık getirdi:

“Öncelikle yetiştiren bir kulüp olacağız. Bu sene alt yapıdan 5 tane oyuncumuzu A takıma çıkardık. alt yapıya önem veren bölgede gençlerini üst liglerde oynamaya hazırlayan bir kulüp olacağız. Ayrıca, ilk olarak bin (1000) tane kombine kart bastırdık. Bu kombine biletlerin parasını ve stat giriş ücretlerini yönetici arkadaşlarımız ödeyecek. Stada giriş ücretsiz olacak. Zaten bizim ligde passolig yok.

İkincisi yönetici arkadaşlarımız ayrıca stat reklamları içinde destek oluyorlar. Üçüncüsü de federasyon gelirleri. Federasyon gelirleri dün açıklandı 3 milyon lira. Şeffaf bir şekilde herkesle paylaşabiliriz. Bizim bu yıl ki düşmemek için giderimiz en kötü 35 milyon lira. Ve 3’üncü Lig’in takım maliyeti en düşük ekibiyiz. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüz büyük fedakarlık yaptılar. Bu sene bize destek vermek amaçlı, 3’üncü liglerde çalışılmayacak rakamlara çalışıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum.

Bizim kimseden maddi olarak şeyimiz yok. Alanya’daki herkesi tribünde destek vermeye bekliyoruz. Alanya’nın yüzünü kara çıkarmamak için sezonu başarılı şekilde tamamlamaya çalışacağız. Herkesin ve her kesimin mücadelemize saygı duymasını bekliyoruz.”

Levent Uğur, belediye başkanı Özçelik için de “Takım otobüsümüzü veren stadyum ile antrenman sahasını ve 3 ‘te personel desteğini bize veren Alanya Belediye başkanımız sayın Osman Tarık Özçelik’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Değişim süreciyle ilgili gelişmeleri medya mensuplarına tek tek anlatan Alanya 1221 FK Başkanı Levent Uğur, değişim süreciyle ilgili yaşadıkları sıkıntılara da değinerek; “Biliyorsunuz, Manavgat’tan satın alma teklifleri geldi. Onlara teşekkür ettik. Bu süreçte yaşadığımız bazı şeyler oldu. Ciddi boyutlu şeyler de oldu. Bazı şeylerin önüne geçebilmek için bu sene kendi başımıza ayakta durarak kendi başımıza, bu genç arkadaşlarla lige tutunarak yaşamaya çalışacağız. Eğer düşersek de şerefimizle düşeceğiz. Zaten hiç zaman nimete talipli olmadım hep külfete talip oldum 50 yıldır. Yine bir külfete talip olduk. Satsaydık, Alanya’nın yarısı şunu diyecekti, ‘Kulübü sattı parayı yedi. Aldı parayı cebine. Birçok kişi böyle söyleyecekti.’ Yaşım olmuş 50, bu zaman kadar laf ettirmemişim bu saatten sonra da kendime laf ettirmem. Yönetim toplantısı yaptık, arkadaşlarımız başkan ne karar verirsen ‘Yanındayız’ dediler. Şimdi takımı satıp sonra yeni bir takımla çıkmaya çalışacağız, eğer mücadele edeceksek geldiğimiz yerde mücadele edelim dedik. Allah nasip ederse ben çocuklarıma teknik ekibime hocaya güveniyorum. Sizlerin ve şehrin de desteği ile bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Köşe yazarı Veysel Okşar’ın, “Alanya’dan sponsorluk almayacağız diyorsunuz bunun özel bir sebebi var mı?” sorusunu Levent Uğur şu sözlerle yanıtladı: “Sponsor almayacağız değil. Şöyle biz gidip kimseden bir şey istemeyeceğiz. Ancak bize destek olmak isteyenleri geri çevirecek değiliz. Gönüllü destek verilmesinden mutluluk duyarız. Mesela Fikret Arık abimiz geldi bize gıda desteğinde bulundu. Sadece kombine kartı eşimize dostumuza destek olmak isteyene veriyoruz. Bin (1000) lira tanesi.”

Ercan Yıldırım’ın yeni sezondaki kadro yapılanması ve takımın grubundaki rakiplere göre durumu konusunda yönelttiği soruya, “Geçen yıldan dört oyuncumuz kaldı. Takım kadromuz zaten 22 kişi. Deplasmanlara 21 kişi gidiliyor ama biz bütçe nedeniyle 18 kişi gidiyoruz. Genç ağırlıklı bir kadro yapımız var. belki de Türkiye liglerinin en genç takımıyız. Toplam kadro maliyetimiz 15 milyon Lira civarında. Yani bugün 3’üncü Lig’e çıkmak için BAL takımları transfere 50 milyon lira harcıyor. Biz başarılı olacağımıza inanıyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Davet ediyorum. Vaktiniz olursa Pazar günü saat 16.00’da gelin bir çocukları görün. 2005 ‘li, 17-18 yaşındaki çocukların neler yaptıklarını nasıl bir oyun sergilediklerini bir görün. Keyif almazsanız, o zaman deyin ki, ‘Bu takım olmamış” diyerek cevap verdi.

Uğur ayrıca pazar günü Milli Egemenlik Stadı’nda Bursa temsilcisi Mustafa Kemal Paşa Spor ile oynanacak maça herkesi davet etti.