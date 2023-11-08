Bugün İYİ Parti’nin grup toplantısına katılan Mehmet Ali Gürses’in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından İYİ Parti Gündoğmuş Belediye Başkanı Adayı olduğu resmen ilan edildi. Gürses grup toplantısında, “İnşallah seçimleri kazanmamız halinde iyi bir belediye başkanı olacağım. İyi bir yönetim sergilemek için karşınıza çıktım. Bana bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum” dedi.

DİYALOGLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gürses’in kürsüde yaptığı konuşma esnasında Genel Başkan Akşener ile aralarında geçen diyalog ilgi çekti. Akşener’in ‘Kazanacak mısın?’ sorusuna Gürses, ‘Hiç şüpheniz olmasın’ yanıtı verdi. Akşener de bu cevaba karşılık salona dönerek, Gürses’i alkışladı.