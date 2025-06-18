Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden mezun olan öğrencileri tebrik ederek “Sağlık Bilimleri Fakültemizin mezuniyetinde, yalnızca öğrencilerimizi uğurlamıyoruz; aynı zamanda ülkemize ve insanlığa hizmet edecek, donanımlı, vicdan sahibi, çağın gereklerini bilen sağlık profesyonellerini topluma kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Unutmayın ki, insan hayatına dokunan her meslek gibi sizin yolunuz da kutsaldır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözü sizlere daima rehber olsun: ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’ Bu kutsal sorumluluğu onurla, özveriyle ve yüksek bir bilinçle taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.” diye konuştu.



FİZYOTERAPİ BÖLÜMÜNDEN İLK MEZUNLAR

Bu yılın fakülte için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Prof. Dr. Arıcı, “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümümüz bu yıl ilk mezunlarını veriyor. İlk mezunlar her zaman bir iz bırakır. Sizler bu bölümün öncüleri olarak sadece kendi yolunuzu değil, sizden sonra geleceklerin yolunu da aydınlatacaksınız.” ifadelerini kullandı.



NİCELİK DEĞİL NİTELİK ÖNCELİĞİMİZ

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz da konuşmasında, fakültenin hedefinin niceliksel değil, niteliksel büyüme olduğunu vurguladı. Kendisinin dekanlık görevine gelmesinden sonra açılan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün ilk mezunlarını vermesinin kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.



LÖSEMİYİ YENDİ, FAKÜLTE BİRİNCİSİ OLDU

Törende mezuniyet sevincinin yanı sıra duygusal anlar da yaşandı. Eğitim hayatı boyunca lösemiyle mücadele eden Cansu Solak, tüm zorluklara rağmen fakülte birincisi olarak mezuniyet kürsüsüne çıktı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi birincisi olarak mezun olmanın kendisi için tarifsiz bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Solak, ailesine ve hocalarına teşekkür ederek; “Sevgili Ailem, bir zamanlar bu hastanede lösemi ile mücadele ederken hayat bize acı bir sınav sundu. Ancak bugün aynı kurumun çatısı altında fakülte birincisi olarak bu kürsüde durabiliyorsam bu başarımdaki en büyük pay sizindir. Koşulsuz sevginiz, sabrınız ve inancınızla hep yanımda oldunuz. O zor günlerde attığım her adımda desteğiniz hep yanımdaydı. İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız bugün burada olamazdım. Başta canım ailem olmak üzere üzerimde emeği olan tüm hocalarıma, bana bu yolu açan Akdeniz Üniversitesine ve bu süreçte birlikte yürüdüğüm tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.



DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

Törende, bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi. Gerontoloji Bölüm Binası’nın bağışçısı merhum İbrahim Şencan’ın kızı Burcu Aksoy ise, Gerontoloji Bölümünde dereceye giren öğrencilere Cumhuriyet Altını hediye ederek öğrencilere destek oldu.