Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bünyesinde hizmet veren ALKÜ Uygulama Anaokulu, yaz döneminde de çocuklara yönelik nitelikli eğitim anlayışını sürdürüyor. 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan ve 30 Haziran - 22 Ağustos tarihleri arasını kapsayan yaz okulu programı, eğlenceli etkinliklerle dolu sekiz haftalık bir takvim sunuyor.



8 HAFTA, 8 FARKLI TEMA

Yaz okulu süresince her hafta farklı bir tema işlenecek. Bu temalara uygun olarak planlanan yaratıcı atölye çalışmaları sayesinde çocuklar hem yeni deneyimler kazanacak hem de gelişim alanlarını destekleyecek etkinliklere katılacak.



ZENGİN VE RENKLİ ETKİNLİKLER

Program kapsamında çocuklar, haftalık olarak birbirinden renkli ve eğitici etkinliklerle buluşacak. Her hafta pony binicilik (1 gün), İngilizce (4 gün), müzik ve ritim (3 gün) ile cimnastik (3 gün) gibi branş dersleriyle hem eğlenecek hem de çok yönlü gelişimlerini destekleyecek. Tüm etkinlikler, alanında uzman öğretmenler tarafından, çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanıp uygulanacak.



KAYITLAR BAŞLADI

Yaz okulunda 2 haftalık, 4 haftalık ve 8 haftalık katılım seçenekleri sunuluyor. Program, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Yerleşkesinde, doğayla iç içe ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi ve ön kayıt için ALKÜ Uygulama Anaokulu’nun 05373653707 numaralı hattan iletişime geçilebilir.

