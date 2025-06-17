Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, her yıl yükselen başarı grafiğinin bu yıl zirveye ulaştığı vurgulandı. Açıklamada, "2025 yılı LGS kesin olmayan sınav sonuçlarına göre Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yine güzel bir başarı yakaladık. Bu harika başarıda bizden desteğini esirgemeyen önceki dönem Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer’e, tüm mesai arkadaşlarıma, okul müdürlerime, öğretmenlerime, bizimle iş birliği yapan öğrenci velilerimize ve en büyük pay sahibi olan kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Her yıl yükselterek devam eden başarımızın bu yıl zirve yapması hepimizi mutlu etti" ifadelerine yer verildi.

LGS'deki bu çarpıcı başarının ardından, şimdi tüm dikkatler 22-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çevrildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, YKS'de de aynı başarının elde edilmesini beklediklerini belirterek öğrencilere başarı dileklerini iletti. Alanya, eğitimdeki bu yükselişle geleceğe umutla bakıyor.

