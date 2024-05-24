AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı "Her İşletmeye Bir Bayrak" sloganıyla turizm esnafını Alanyaspor bayrakları dağıttı. Proje kapsamında açıklamada bulunan İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı;

"Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak 2024 Turizm sezonu öncesi "Her İşletmeye Bir Bayrak" sloganıyla turizm esnafımızın işletmelerine Alanyaspor’umuzun bayraklarını hediye ettik.

Alanya'ya tatile gelen misafirlerimizi her işletmede Alanyaspor’umuzla karşılayarak hem bu şehrin kulübüne sahip çıktığını göstermek hemde bu aidiyeti tüm şehirde hissettirmek istedik. Bu program vesilesiyle tekrar belirtmek isterim ki kulübümüz şehrimizin marka değerine katkı sunan ve tüm Alanya halkını bir çatı altına toplayan ortak değerimizdir. Alanyaspor'umuza bu akşam oynayacağı sezonun son maçında başarılar diler, turizm sezonunun esnafımız için bereketli olmasını temenni ederim." dedi.