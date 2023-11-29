AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Fatma Anılgan’ın atanmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Tavlı paylaşımında, “AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Sn. Ayşe Keşir’in tensipleriyle, AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Fatma Anılgan atanmıştır. Fatma Anılgan Başkanımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Alanya’mıza ve Teşkilatımıza hayırlı olsun… Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, tüm Teşkilat kademelerimizle beraber azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı ilk günkü aşkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. Fatma Anılgan, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana aktif siyaset içinde yer alıyor. Anılgan, son olarak AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Anılgan, önümüzdeki süreçte AK Parti Alanya İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürütecek.