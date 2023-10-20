Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi 3844 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde bulunan 07 F 3373 Volkswagen marka otomobilden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale site sakinleri tarafından çeşme hortumu ile yapıldı. Kısa sürede motor bölümü alev alan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek, güvenlik önlemi alındı. Otomobil çevresinde ekipler tarafından yapılan incelemede çok sayıda kibrite rastlandı. Mahalle sakinleri ise otomobilin 2 çocuk tarafından yakılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Sabah park ettiği otomobilini iş çıkışında yanmış olarak buldu

Bir yandan yangını söndüren vatandaşlar, diğer taraftan da otomobil sahibine ulaşmak için mücadele etti. Yaklaşık 1 saat sonra adliyede çalıştığı öğrenilen otomobil sahibi Zekeriye Kaya, olay yerine gelince sabah park ettiği otomobilini yanmış olarak buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise aracın kundaklama olabileceği ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte inceleme başlattı. Yaşanılanları anlatan Avukat Emran Nazlı Tınkaz, "Ben adliyeden çıkmıştım, çocuklar yangın var diyerek bağırıyorlardı. Benim otomobilim de buradaydı, panikle koştum. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu, vatandaşlar söndürmeye çalışıyordu. Bir öğretmen arkadaşımız iki çocuğun kibritle oynadığını görerek, oynamamaları konusunda uyardığını söyledi. Hepimiz bu mahalleye araçlarımızı koyuyoruz, buradaki çocukların yaptıkları davranışlardan dolayı tedirgin oluyoruz" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması ise devam ediyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)