Alanya Belediye Tiyatrosu yeni sezonun ilk oyunu olan; Ne Kadar Komik Bir Öykü Bu’nun ardından ikinci oyunu olan Aşk Bir Şey Değildir’in prömiyerini gerçekleştirdi. Alanya Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler ve salon tamamen doldu. Oyunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, Ukrayna Liviv Gençlik Tiyatrosu Sanat Yönetmeni İryna Artmyak ve protokol üyeleri de takip etti.

MUHTEŞEM OYUN AYAKTA ALKIŞLANDI

Şahin Örgel’in kaleme aldığı, Sebahattin Mutluer’in yönettiği Nilay Kara Kaya ve Burak Kaya’nın rol aldığı iki perdelik oyun seyircilerden tam not aldı. Evli bir çiftin üzerinden kadın ve erkeğin anlatıldığı hem komik hem de duygusal oyun izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Alanya Belediye Tiyatrosu yeni oyunu ile bir kez daha fark yaratarak sezon boyunca tüm tiyatro severlerin ilgiyle izleyeceği bir projeye daha imza atmış oldu.

BAŞKAN YÜCEL: HER YER DE VAR OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Aşk Bir Şey Değildir tiyatro oyununu yazan Şahin Örgel’e teşekkür ederek Sevgi Taşı hediye eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, izleyicileri sezon boyunca Kültür Merkezi’ndeki oyunlara davet etti. Başkan Yücel, “İnanın ben çok keyif aldım. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tamamıyla kendi öz kaynaklarımızla sahnelediğimiz bir oyun. Biliyorsunuz ki Alanya Belediyemizin tiyatro ekibi sadece burada değil, bölgede değil, ülke çapında sahne alan bir ekip. Turnelere katılan hem ülkemizde hem de uluslararası sevilen bir ekip. Bizler sanatta, kültürde, eğitim ve sağlıkta her yerde var olmak için mücadele ediyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alanya’ya bölgemizin en büyük kültür merkezini kazandırmak için çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Katılan herkese ve bu oyunda emeği geçen tüm sahne emekçilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.