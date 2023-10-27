Alanya Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılında kent genelinde düzenlediği etkinliklerle Alanyalı vatandaşlar, 100’üncü yılı büyük bir coşku, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamaya devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet’in 100. yılı anısına Devlet Sanatçısı Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan Atatürk Anıtı, Damlataş Atatürk 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirilen törenle açıldı.

Açılış programına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Devlet Sanatçısı Heykeltıraş Metin Yurdanur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSI BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Program Hayate Hanım İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı 100 çocuk 100 Atatürk isimli performanslarıyla başladı. Minik öğrencilerin performansı büyük alkış aldı. Ardından Hidayet Görgün Ortaokulu şiir dinletisi gerçekleştirilirken daha sonra Gönül Kemal Reisoğlu İlkokulu Halk Oyunu ekibi performansını sergiledi.

1 KOMPOZİSYON 3 HEYKEL BİR ARADA

Devlet Sanatçısı Heykeltıraş Metin Yurdanur konuşmasında, heykellerin yapımında pek çok malzemenin kullanıldığını, anıtın karışık teknikle yapıldığını, 20 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğinde olduğunu vurguladı. Ayrıca Yurdanur, büyük bir coşkuyla açılışı gerçekleştirilen Atatürk Anıtı’nın Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk, devrimlerin ve Cumhuriyet’in bekçisi, koruyucusu, kollayıcısı olan gençler ve çocuklardan oluşan bir kompozisyon şeklinde yapıldığını söyledi.

YÜCEL: “ATATÜRK 100. YIL PARKI’MIZI CUMHURİYET’İMİZİN 100. YILINDA YENİLİYORUZ”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konuşmasında Atatürk 100. Yılı Parkı’nı revize ederek hizmete sunacaklarını söyledi. Başkan Yücel; “Atamızın adını verdiğimiz ve kentimizin en güzel, en çok rağbet edilen Atatürk 100. Yıl Parkı’nı, Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına yeniliyoruz. Atatürk 100. Yıl Parkı ve Damlataş Mağarası Çevre Düzenlemesi Revizyon Projemiz kapsamında içinde bulunduğumuz alanı da kapsayan, 28.840,92 m²’lik alanı yeniden tasarlayıp, modern ve kullanışlı bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

“ATATÜRK ANITIMIZI BU PARKIMIZDA SERGİLEYECEĞİZ”

Parkın yenilenmesi kapsamında revize projesinin hazır olduğunu belirten Başkan Yücel; “Revize projemizin ihale dosyası oluşturulmuş ve ihale süreci başlamıştır. Atatürk 100. Yıl Parkı yenileme projemiz kapsamında Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına yaptırdığımız Atatürk Anıtı’nı tamamlayarak, mevcut parkımızda sergilenmeye başladık.” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Devlet Sanatçısı Metin Yurdanur’a konuşmasının ardından Türk Bayrağı motifli bir hediye vererek teşekkür etti.

BAŞKAN YÜCEL ANITI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE AÇTI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 3 ayrı heykelden yapılan Atatürk Anıtı’nın açılışını da onu emanet ettiği çocuklarla birlikte açtı. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programının ardından katılımcılar Başkan Yücel ve heykellerle bol bol fotoğraf çektirdi.