A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ermenistan, 49. dakikada Artak Dashyan topu ağlarla buluşturdu. Millilerimiz maçın 88. dakikasında Bertuğ'un attığı golle skoru eşitledi.
A Milli Futbol Takımı Ermenistan'ı Yenemedi
A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'la berabere kaldı.
A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Ermenistan, 49. dakikada Artak Dashyan topu ağlarla buluşturdu. Millilerimiz maçın 88. dakikasında Bertuğ'un attığı golle skoru eşitledi.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı