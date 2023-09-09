Kalenderoğlu Alanya’nın Efelerini ağırladı Kalenderoğlu Alanya’nın Efelerini ağırladı

 A Milli Takımımız, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.  Ermenistan, 49. dakikada Artak Dashyan topu ağlarla buluşturdu. Millilerimiz maçın 88. dakikasında Bertuğ'un attığı golle skoru eşitledi. 
 