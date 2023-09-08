3. Lig temsilcimiz Armoni Alanya Kestelspor, ligin ilk haftasında Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü’nü saat 16.00’da Milli Egemenlik Stadı’nda ağırlayacak. Sezonun açılış maçında düdüğü Uğurcan Gökler çalacak.

Mavi Beyazlı ekip yaptığı kilit transferlerle maçtan 3 puan alarak yeni sezona güzel bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon sırasında geçirdikleri talihsiz trafik kazasının ardından kısa sürede toparlanıp güzel sonuçlar alan Kestelspor ekibi bu sezon şampiyon olup 2. Lig’e çıkmak istiyor.