Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 74 Bin TL Maaşla Personel Alımı İlanı yayımladı. İlgi pozisyonlara kabul edilecek personele ise yüksek maaş verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar uyarınca Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı, Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, İş Analisti kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az 70 KPSS puan şartı arıyor. Adaylar e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek..

Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

Başvurular 18 Eylül 2023 tarihinden itibaren başlayacak ve 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Adaylar başvurularını çevrimiçi olarak e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım websitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvuru İçin Gerekli Belgeler ise şu şekilde açıklandı.

Genel şartlar başlığı altındaki zorunlu niteliklere sahip olmak.

SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, başvuru esnasında yüklenecektir).

Her bir pozisyon için özel şartlarda belirtilen sertifikalar ve mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (bu belgeler başvuru esnasında yüklenecektir).

Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş (Adayların kısa özgeçmişi, e-Devlet üzerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti sırasında yüklenecektir).

Başvuru Şartları

Başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer bölümlerden mezun olanlar için aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.

Ücret tavanını iki katını aşmayan pozisyonlar için en az 3 yıl, diğer pozisyonlar için en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgili belirtilen şartları taşımak.

Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirmeye uygun olmak.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, sözleşme ücreti dışında başka ödemeler yapılmayacaktır. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre istihdam edilenler için belirlenen bir üst sınıra dayanmaktadır. Ancak Bakanlık, bu ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Başvuru yapacak adayların bu ücret bilgisini göz önünde bulundurmaları önemlidir.