Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette Milliyet ortaklığında 9. kez düzenlenen “70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu” ödül töreni Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi.

Spor tutkunlarının yakın takip ettiği ve heyecanla beklediği bu görkemli törende Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu, Yılın Futbolcusu, AXA Sigorta Yılın Takımı, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu ve Yılın Paralimpik-Engelli Sporcusu/Takımı olmak üzere toplam 7 kategorinin birincileri açıklandı ayrıca özel ödüller de sahiplerini buldu.

ERDOĞAN DEMİRÖREN BÜYÜK ÖDÜLÜ

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'nün sahibi Türkiye Bisiklet Federasyonu oldu. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, ödülü aldı. TMOK Başkanı Uğur Erdener, Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'nü takdim etti. TMOK Başkanı Uğur Erdener konuşmasında, "Bu güzel ve özel gecede sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim. Team Türkiye olarak tekrar mücadele edecek ülkemiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli sporcularının en büyük başarıları yaşatacaklarına eminiz. TMOK olarak, değerli destekçilerimizle Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan 100'e yakın sporcumuza 4 yıldır destek veriyoruz. Tüm amaç, bu başarıya ulaşmak. Buna da yürekten inanıyoruz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu açıklamasında, "Çok önemli bir isimden bu ödülü almak bisiklet ailesi açısından çok önemli. Biz Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın önderliğinde bu yıl bu organizasyonu gerçekleştirdik. Az önce hakikaten çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak 59'uncusunu yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 60'ıncısında görüşmek dileğiyle teşekkür ediyoruz. Demirören ailesine ve rahmetli Erdoğan Demirören'in mekanı cennet olsun. Milliyet ailesini alarak bugünlere getirdiler" dedi.