‘Alanyasporum Okulumda’ projesi kapsamında Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kulüp Başkan Yardımcısı Fahri Gürses, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, futbolcular Anderson Silva, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir ve Loide Augusto, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nu ve futbolcuları coşkuyla karşılayarak yoğun ilgi gösterdi.



Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Koca'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, proje yürütücüsü Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın projenin içeriği hakkında yaptığı konuşmayla devam etti. Daha sonra kürsüye çıkan Kulüp Başkanı Çavuşoğlu ise öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Corendon Alanyaspor'umuz 8 sezondur Trendyol Süper Lig'de mücadele ediyor. Alanyaspor'umuzun sayesinde Türkiye'nin bütün Süper Lig takımları Alanya'ya geliyor ve sizlerin de o maçları izleme şansınız oluyor. Bundan dolayı kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Yönetim kurulu olarak çok büyük emekler sarf ediyoruz. Birbirinden değerli futbolcular getiriyoruz. Bunların değerini bilmelisiniz. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum" dedi. Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Koca'ya takımın formasını takdim etti. Daha sonra futbolcular öğrencilerin forma, atkı ve diğer ürünlerini imzaladı. Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.