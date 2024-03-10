31 Mart pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere kısa bir süre kala, Alanya’daki siyasi partiler ve başkan adayları çalışmalarına devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin neredeyse tüm imkanlarını seçim çalışmaları için kullanan, resmi araçların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin maaşlı personelini de seçim çalışmaları için sahaya süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ve Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, bu kez büyük bir skandala daha imza attılar.

Duyarlı vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, Antalya Büyükşehir Beşediyesi’ne ait üzerinde logolar olan resmi bir aracın CHP’li Muhittin Böcek ve Osman Özçelik’in seçim afişlerini ve pankartlarını asmak ve yerleştirmek için 7/24 çalıştırıldığı gözlendi.

Birçok belediye personelinin Muhittin Böcek ve Osman Özçelik’in seçim çalışmalarında görev almak istememesine rağmen zorla görev yazdırıldığı iddia edilirken, Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer’in bu skandal görüntüler sonrası nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu oldu.