Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel’in 2024-2029 projelerini ve belediye meclis üyelerini tanıttığı lansman toplantısı gerçekleştirildi. ‘Dahası var’ mottosu ile Atatürk Spor Salonu’ndaki lansmanda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Atatürk hologramı ile başladı.

Salondaki vatandaşların Atatürk’ün Türk Milletine seslenişini canlı dinlercesine hissettiği anlar sosyal medyada ‘Alanya’da Atatürk’ ve ‘Dahası var’ etiketleri ile Türkiye gündemine oturdu. Binlerce kez paylaşılan o anları şahit olan ve izleyenler Başkan Yücel’e övgüler yağdırıp teşekkür etti.