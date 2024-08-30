30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 102. yıl dönümünde Alanya’da düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen programa Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Hakan Dinçer, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK başkanları ile vatandaşlar katıldı. Törende, Kaymakam Ürkmezer, Belediye Başkanı Özçelik ve Garnizon Komutanı Dinçer, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı paylaşıldı. Anıt önündeki program, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Anıl Vural’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Eylül Sözütok ile Talha Baraç’ın şiirlerinin okunmasıyla sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kaymakamlık ve Alanya Askerlik Şubesi Başkanlığı’nda gerçekleşen bayramlaşma programıyla devam etti.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten