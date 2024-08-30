Alanya Belediyesi tarafından otopark ücretleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Belediyemize ait alanlarda uygulanan otopark ücretlerinde zorunlu bir düzenleme yapılarak daha önce her bir noktada ayrı ayrı alınmakta olan ve tek nokta için geçerli 10 TL ücret; tüm noktalarda 8 saat süre ile geçerli olmak üzere 50 TL olarak belirlenmiştir. Otopark ücretleri en son 2022 yılında güncellenmiş olup, o tarihten bu yana herhangi bir zam yapılmamıştır" denildi.

8 SAAT SÜREYLE TEK ÜCRETLİ PARK İMKANI SAĞLANDI

Basın açıklamasının devamında şu sözlere yer verildi, "Akdeniz Bölgesi'ndeki diğer belediyelerde park ücretlerinin önemli ölçüde arttığı göz önünde bulundurularak, halkımızın ekonomik durumunu da dikkate alarak yeni bir fiyat tarifesi belirlenmiştir. Uygulama ile ücrette artış olmakla birlikte her noktada 8 saat süre ile tek ücretle park imkanı sağlanmıştır. Daha önceki uygulamada, 8 saatlik park süresi için 10 TL ödeniyor ve her farklı park alanında tekrar ücret talep ediliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, 50 TL karşılığında alınacak park fişi, 8 saat boyunca Alanya Belediyesi'ne ait tüm otoparklarda geçerli olacak."