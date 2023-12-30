1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıllarda olduğu gibi MTV'de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yetkisi kullanılmayınca YDO kadar yüzde 58,46 zam yapıldı.

Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Motorsikletlerde ise 251-650 cc motorlular için 1-3 yaş aralığında MTV 1.294 TL'ye çıktı.

Engelliler için ÖTV muafiyetli alınabilecek otomobilin fiyat limiti ise yeniden değerleme oranında artışla 1 milyon 591 bin 200 TL'ye yükseltildi.

Gelir vergisinde neler değişti?

2023 yılında 70 bin TL olan gelir vergisinde yüzde 15 vergiye tabi ilk dilim yüzde 57 artışla 110 bin TL'ye yükseltildi.

Gelir vergisinde yüzde 20 vergi hesaplanan ikinci dilimin tavanı ise 150 bin liradan 230 bin liraya yükseltildi.

Böylece gelir vergisi 110.000 TL'ye kadar yüzde 15, 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası için yüzde 20, 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası için yüzde 27, (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL),

3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası yüzde 35,

3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası yüzde 40 uygulanacak.

Cep telefonunda yıllık harç artışı 5 katı geçti

Yurtdışından şahsi kullanım için yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı 2023 yılı başında 6.091 TL idi, yıl ortasında 20.000 TL yapılmıştı. Şimdi yeniden değerleme oranı kadar artılırak 2024 yılı için 31.692 TL'ye yükseltildi. olmuştur. Bir yıllık artış yaklaşık 5.2 kat gerçekleşti.

3 yıllık pasaport harcı 7.833 TL oldu



2023 Ocak ayında üç yıl ve üzeri bir pasaport harcı 3.295 TL iken Temmuz 2023 tarihinde %50 zamlanarak 4.943,25 TL'ye çıkarılmıştı. 2024 yılı için ise 7.833 lira olarak belirlendi. 790 lira defter bedeli de eklendiğinde 8.623 liraya çıktı.

Giriş vize harçları da tek giriş için 5 bin 476 lira, birden fazla giriş için 18 bin 346 lira oldu. Transit vize tutarları ise tek transit için 5 bin 437, çift transit için 10 bin 989 olarak alınacak.

Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde özel iletişim vergisi 400 TL’ye yükseltildi

2023 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan 260 TL'lik özel iletişim vergisi yüzde 53,8 artırılarak yeni yılda 400 liraya yükseltildi.

Veraset ve intikal vergisinde geçerli olacak matrah limitleri de 2024 yılında yükseltildi. Buna göre veraset yoluyla intikalde yüzde 1 vergiye tabi ilk matrah limiti 1,1 milyon liradan 1,7 milyon liraya, yüzde 3 vergiye tabi olacak matrah limiti ise sonra gelen 2,6 milyon liralık kısım yerine artık 4 milyon lira olarak uygulanacak. Veraset yoluyla intikalde yüzde 10 vergiye tabi matrah ise artık 20,1 milyon lira yerine 31.4 milyon lira olarak uygulanacak.

Mahkemeye başvuru harcı 3 bin lirayı bulacak

Yeniden değerleme oranında artışla yeni yılda mahkemeye başvurma harcı 195,80 lira ile 3 bin 518 lira arasında değişen tutarlarda olacak. İcraya başvurma harcı 427 lira, maktu iflas harcı da 704,50 liraya yükseltildi.

Tapu işlemlerinde, yapılan işlemin türüne göre, binde 11,38 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

Kaynak: bloomberght.com