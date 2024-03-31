Türkiye yerel seçimlerinde vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçeleri için oy kullandı. Antalya’da 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 946 seçmen oy kullanmak için okullara gitti.

Kentte seçim güvenliği için 11 bin 520 personel görev aldı. Antalya’da 19 ilçe ve büyükşehir dahil olmak üzere toplamda 315 belediye başkan adayı seçimlerde yarıştı.

İŞTE SONUÇLAR

Antalya Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Belediye başkanı kim oldu? Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağının kalkmasından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonuçları belli olmaya başladı. Antalya’da şu ana kadar sandıkların yüzde 65’i açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları (Açılan sandık: % 65) ;

Hakan Tütüncü ( Cumhur İttifakı ) : %39.94 ( 378.603 oy)

Muhittin Böcek (CHP) : %48.57 ( 460.494 oy)

Nesrin Ünal (İYİ Parti) : 2.63

Kemal Bülbül ( DEM Parti ): 2.55

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