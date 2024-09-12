Bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında Aksu’da gerçekleştirilecek festivale Alanya Belediyesi, geniş kapsamlı bir çadır kurarak Yörük kültürünün zenginliklerini katılımcılarla buluşturacak. Festivalde Alanya Belediyesi, Yörük göçlerinde kullanılan mutfak eşyaları, tarım aletleri, kilimler, dokuma tezgâhları, geleneksel kıyafetler ve çobanların kullandığı malzemeleri sergileyecek. Ayrıca çadırda Siyah Beyaz Alanya Fotoğrafları Sergisi de açılacak. 40 ülkenin katılımıyla düzenlenecek olan festivalde Alanya Belediyesi, misafirlere özel ikramlar da sunacak. Yörük kültürünün gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bu yıl da büyük bir çadır kurarak kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmayı ve bu köklü mirasın yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Alanya Belediyesi / Bülten