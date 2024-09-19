Kaza, dün akşam 22.15 sıralarında D400 Karayolu üzerinde, Serik-Belkıs köprüsü arasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeki Acar (52) isimli vatandaş yolun karşısına geçtiği sırada, A.E.’nin kullandığı 07 BUT 53 plakalı motosiklet kendisine çarptı. Daha sonra yere yığılan Acar’a plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Zeki Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acar’ın cansız bedeni hastane morguna, ardından otopsi için Antalya Adli Tip Kurumuna kaldırıldı.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü A.E. ifadesi alınması için polis karakoluna götürülürken, diğer çarpan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.