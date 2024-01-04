Alanya Belediyesi ‘Yeşil Kent Çevreci Alanya’ olgusunu her kesimde ve faaliyet alanlarında yaygınlaştırmak için okullarda başlatmış olduğu Atıksız Yaşam ve Atık Azaltımına Yönelik Faaliyetler eğitimlerine okul öncesi öğrencileri ile gerçekleştirilen atölye çalışması ile devam etti.

MİNİKLER, ATIK YUMURTA KOLİLERİ İLE OYUNCAK YAPIMI ÖĞRENDİLER

Minik öğrencilere verilen eğitimler, çevreci kimliği ile tanınan ülkemizin sevilen sanatçılarından Zeliha Sunal’ın katılımı ile sürdü. Zeliha Sunal, katı atıkların çevre kirliliğine etkisini aza indirmeye ve atık malzemelerin toplanmasında geri dönüşümün sağlanmasının önemine dikkat çekerek, geri dönüşüm malzemelerinden neler yapılabileceğini göstererek öğrencilere aktardı. Alanya Dünyam Kreş’te eğitim gören 5-6 yaş grubu öğrenciler, atık yumurta kolilerini kullanarak oyuncak yapmayı ve okullarında kullanmak için Zeliha Sunal’ın çizdiği resmi boyama çalışması yapmayı öğrendiler. Minik öğrenciler hem öğrendiler hem de eğlenerek kendilerine hatıra atık kutuları oluşturdular.

Gerçekleştirilen çevre atölyesi sonrasında okul öğrenci ve öğretmenlerinin atık malzemelerden hazırladığı kostümler ile birlikte Zeliha Sunal’ın şarkısı olan Hedef Sıfır Atık eşliğinde dans gösterisi gerçekleştirilerek keyifli zaman geçirildi.