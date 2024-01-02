İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya tarafından vefat eden eşi Eda Kaya adına Bilim, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı kurulması ile ilgili protokol imzalandı. Protokülün ardından bir açıklama yapan Antalya Milletvekili Aykut Kaya, "Beni TBMM’de kendilerinin vekili olarak tayin eden güzel şehrim Antalya’da çocuklarımızın daha nitelikli ve modern bir eğitime kavuşmasına katkı sağlamak için milletvekili maaşımı Antalya’daki ihtiyaç sahibi okullara bağışlıyorum. Bu bağışımızla Antalya’da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Bilim, Fen ve Teknoloji Laboratuvarları, sahip oldukları deney setleri, sanal gerçeklik ve metaverse çalışmaları altyapısıyla Antalya'da bir ilk ve öncü olacaklar. Antalya Valimiz Sayın Hulusi Şahin ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Salih Kuygusuz ile imzaladığımız işbirliği protokolünün ilk adımı olarak, Manavgat Hatipler İlkokulu/Ortaokulu’nda “Eda Kaya Bilim, Fen ve Teknoloji Laboratuvarı”nı kuruyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.