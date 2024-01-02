Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Alanya Belediye Kütüphaneleri, 2023 yılını rekorlarla ardında bıraktı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Her sorun eğitimle aşılır” düsturuyla kent genelinde hizmetlerini sürdürdü. Kütüphanelere ulaşamayan hiç kimse kalmasın, herkes istediği kitaba ulaşabilsin düşüncesiyle çalışan Alanya Belediye Kütüphaneleri, 2023 yılında faaliyetlerini 2022 yılına oranla ikiye katladı.



KÜTÜPHANE SAYISI 2023’TE 8’E YÜKSELDİ

Yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarla kente hem yeni kütüphaneler kazandıran hem de kitap havuzunu genişleten Alanya Belediye Kütüphaneleri; Emine Hacıkura Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi, Konaklı Kütüphanesi, Fahri Gürses Destek Eğitim Kursu ve Gezici Kütüphane ile birlikte 6 olan kütüphane sayısını 2023 yılında açılan Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Destek Eğitim Kurs ve Kütüphanesi ve Ağaoğlu Konağı Çocuk Kütüphanesi ve Masal Evi ile birlikte 8’e yükseltti.



BÖLGENİN İLK VE TEK ÇOCUK KÜTÜPHANESİ OLDU

Alanya Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100. yılında çocuklara ve ailelere armağan edilerek hizmet açılan Ağaoğlu Konağı Çocuk Kütüphanesi ve Masal Evi de bölgenin ilk ve tek çocuk kütüphanesi olması özelliğiyle büyük ilgi gördü. Gelecek nesillerin entelektüel seviyesini yükseltmesine, farkında yetişkinler olabilmesine katkı sağlayacak şekilde dizayn edilen kütüphanede Ebeveyn ve Çocuk atölyeleri, çocuklar ve aileleriyle birbirinden farklı etkinliklerle her hafta buluşmaya devam ediyor.



5 BİN YENİ KİTAP RAFLARDA YERİNİ ALDI

Alanya Belediye Kütüphaneleri, geride kalan 2023 yılında kitap havuzuna da 5 bin yeni kitap ekleyerek 2022’de 49 bin 35 olan toplam kitap sayısını 53 bin 516’ya çıkardı. Her geçen gün yeni kitapların eklenmeye devam ettiği kütüphanelerde 7’den 77’ye tüm vatandaşlara hitap edecek düzeyde kitap havuzu oluşturuldu.



REKOR DÜZEYDE ZİYARETÇİ AĞIRLADI

Geleceğimizin teminatı olan gençler için Alanya merkezde bulunan Emine Hacıkura Halk Kütüphanesi’nde de düzenlemeler yapıldı. Kütüphanede mesai saatlerinin genişletilmesi ve oluşturulan ek çalışma alanları ile kapasite artırımı sağlandı. Yapılan düzenlemeler neticesinde kütüphaneler bazında 2022 itibariyle 46 bin olan ziyaretçi sayısı 2023 sonunda ikiye katlanarak 89 bin 400’e yükseldi.



4 BİN 500 YENİ KİTAP KURDU ALANYA BELEDİYE KÜTÜPHANELERİ AİLESİNE KATILDI

2022 yılını 22 bin 588 üye ile kapatan Alanya Belediye Kütüphaneleri, 2023 yılında bir önceki yıla oranla 4 bin 500 yeni üye kazanarak 26 bin 905 üye sayısına erişti. Bu süreçte 23 bin 977 kitabın da ödünç verildiği kütüphanelerde üyelerin dışarıda da kitap okumasına imkan sağlanarak kitaba erişim oranı arttırılmış oldu.



“HER İŞİMİZİN MERKEZİNDE ÇOCUKLARIMIZ VE EĞİTİM VAR”

Alanya Belediyesi olarak hizmete aldıkları her projenin temeline çocukları ve eğitimi koyduklarını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması şehrimizin ve ülkemizin geleceği açısından öneminin farkında olarak çalışıyoruz. Bu düsturla kendimize şiar edindiğimiz ‘Her sorun eğitimle aşılır’ anlayışını hayata geçirdiğimiz her projenin merkezine alıyoruz. Alanya Belediyesi olarak okullar, yurtlar, kreşler, etüt merkezleri, kütüphaneler açmaya devam ediyoruz, edeceğiz de” diye konuştu.