Alanya Belediyesi ve Jandarma Komutanlığı Trafik Birim Amirliği ile birlikte gidilen Mahmutseydi İlkokulu’nda çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Minik öğrencilere trafik bilincinin çocuk yaşta kazanılması gerektiği vurgulandı. Öğrencilere trafik işaret levhaları, emniyet kemeri, yaya yollarında güvenli yürüme, karşıdan karşıya geçerken 5 güvenli geçiş noktalarının önemi, güvenli bisiklet kullanımı, yolcu kuralları gibi konularda bilgi verildi.

TOKSÖZ: “KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERİMİZE UYGULAMALI DERSLER VERİYORUZ”

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu ve Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz yaptığı açıklamada; “Trafik kaza sayılarının en aza inmesi ve trafik farkındalığının artması amacıyla diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Trafik bilincinin çocuk yaşta kazandırılması için özellikle ulaşım imkanı zor olan kırsal mahallelerde öğrencilerimize uygulamalı dersler veriyoruz. Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi olarak köy okullarındaki eğitim faaliyetlerimizi yerinde sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.