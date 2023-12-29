Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) vatanın bölünmez bütünlüğü, milletçe birlik ve beraberlik olma değerleri kapsamında sık sık konferans ve seminerler düzenlemeye devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu’nun konuşmacı olduğu “Millet Olma Ruhu (Mehmet Âkif Ersoy’a Vefa)” konulu konferans gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ idari ve akademik personeli ile öğrencileri katıldı.

MİLLÎ ŞAİR ERSOY’UN HAYATI DUYGULANDIRDI

Millî şair Mehmet Âkif Ersoy’un anne-babasından bahsederek konuşmasına başlayan Doç. Dr. Bedia Koçakoğlu, daha sonra Âkif’in kültür, ahlak, millî ve dini değerlere bağlı olarak yetiştirildiğini söyledi. Mehmet Âkif Ersoy’un eğitim hayatından Millî Mücadele’ye katılımına kadar olan süreci detaylarıyla ele alan Doç. Dr. Koçakoğlu, “İstiklal Marşı’nın belirlenmesi için Gazi Mustafa Kemal talimatıyla bir yarışma düzenlenecektir. Maarif Vekili Hamdullah Suphi, Mehmet Âkif ile görüşür ve yarışmaya katılması için onu ikna eder. Maddi olarak oldukça sıkıntılı bir dönemde olan Mehmet Âkif, yarışmada kazanacağı parayı bağış yapma şartıyla yarışmaya katılır. İstiklal Marşı’nın Mehmet Âkif’in yazdığı dizeleri mecliste alkışlanırken o sırada Âkif’in üzerindeki paltosu bir arkadaşından emanet olarak alınmıştır. Âkif, hayatı boyunca ülkesi ve milleti için çalışmış; fedakârlıklar yapmış ve her zaman milletinin yanında olmuştur. Mebusluğu sırasında Eskişehir, Kastamonu, Burdur, Antalya, Konya, Sandıklı, Dinar gibi il ve ilçelerde halka; cephelerde askerlere Millî Mücadele’yi teşvik eden konuşma ve vaazlar yapmıştır. Bunların en önemlisi Kastamonu’daki Nasrullah Camisi’nde verdiği ünlü vaazdır. Bu vaaz ve konuşmalar, Anadolu'da çıkmaya başlayan Sebîlü’r-Reşad mecmuasında yayımlandığı gibi risale şeklinde de basılarak Anadolu’ya ve cephelere dağıtıldı. Bütün bu çalışma ve gayretleri, kendisinin “Millî Mücadele’nin manevi lideri” olarak anılmasını sağlamış; Âkif’i büyük bir millî değer yapmıştır.” dedi. Doç. Dr. Koçakoğlu, millî şair Âkif’in hayatının yoksulluk içinde geçtiğini ve yaptığı fedakârlıkların ne kadar önemli olduğunu anlatırken salonda duygulu anlar yaşandı. Gönüllere dokunan sözlerle konuşmasını bitiren Koçakoğlu, salondan yoğun alkış aldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Doç. Dr. Koçakoğlu’na hediye takdim etmesinin ardından program sona erdi.