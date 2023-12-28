‘Önce Eğitim’ diyerek Alanya’nın eğitimine büyük katkılar sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrencilere maddi desteklerde de bulunmaya devam ediyor. Kente; okullar, kreşler, yurtlar, etüt merkezleri ve kütüphaneler kazandıran Başkan Yücel, eğitim kalitesini arttırmak için bir yandan Alanya’daki tüm eğitim kurumlarına destek veriyor, bir yandan da Alanya’dan üniversite kazanan öğrencilere maddi destek sağlıyor.

İLK TAKSİTLER ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA YATIRILDI

Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 800 öğrenci eğitim desteğinden faydalanmaya hak kazandı. Eğitim desteği almaya hak kazanan 800 öğrencinin burslarının ilk taksitleri de hesaplarına yatırıldı. Eğitim yardımına başvuruda bulunan toplam 800 üniversite öğrencisi eğitim yardımlarına kavuştu. 7 bin TL’lik eğitim desteğinin ilk taksiti öğrencilerin hesaplarına yatırıldı. İkinci taksit ödemelerinin de kısa sürede gerçekleştirileceği belirtildi.



BAŞKAN YÜCEL: “EĞİTİM DESTEKLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eğitim destekleri ile ilgili bir açıklama yaparak, “Bizler her şeyin eğitim ile olacağına inananlardanız. Bu yüzden Alanya’mızın eğitim kalitesini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Alanya’mız iki üniversitesi ile hem devletimizin hem bizlerin hem de hayırseverlerimizin katkıları ile bir eğitim şehrine dönüştü. Bu yaptığımız yatırımların yanı sıra Alanya’mızdan üniversite kazanan ve hem buradaki üniversitelerde hem de başka şehirlerde öğrenim görmeye giden her öğrencimize eğitim desteği sağlıyoruz. Bu yıl belirlenen yaklaşık 800 öğrencimizin burslarının da ilk taksitlerini yatırdık.



10 YILDA 9 BİN 837 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE 9 MİLYON TL EĞİTİM DESTEĞİ

Göreve geldikleri 2014 yılından itibaren öğrencilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Yücel; “Göreve geldiğimiz günden buyana 10 yıllık süreçte 9 bin 837 öğrenciye yaklaşık 9 Milyon TL eğitim desteğinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de eğitim desteklerimizi daha da arttırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.