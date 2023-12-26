Günümüzün en yaygın hastalıklarından birisi olan ve binlerce kişinin mücadele ettiği teknoloji bağımlığı konusu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) ele alındı. Gün geçtikçe artan teknoloji ve ekran bağımlılığı noktasında Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜBAM), ALKÜ Genç Yeşilay Topluluğu ve Anka Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Derneği iş birliği ile üniversite öğrencilerine “Teknoloji Bağımlılığı Konusunda Psikodrama Atölye Çalışması” yaptırıldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi ve Psikoterapist Candan Terzioğlu ile Uzman Psikolojik Danışman ve Psikoterapist Kamuran Özdemir tarafından yaptırılan çalışmada teknoloji bağımlılığından kurtulma yöntemlerine, gerçek yaşama vakit ayırılması yönünde yapılması gerekenlere dikkat çekildi. Atölye çalışmasının devamında bilinçaltı uygulaması, teknoloji bağımlılığının nedenleri, belirtileri ve ortaya çıkardığı sorunlar detaylarıyla ele alındı. Keyifli ve eğlenceli geçen çalışma sonrası öğrencilere teknoloji bağımlığı ve mücadele yönünde gerekli olan bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İHA