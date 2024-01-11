Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ’nin Alanya Belediye Başkan Adayı resmen Osman Özçelik oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, yaptığı açıklamada “CHP’nin 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik’tir. Geçtiğimiz günlerde Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Sayın Özçelik ile Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i ziyaret etmiştik. Ziyaret sırasında Genel Başkanımız örgütümüzün oy birliğiyle yaptığı öneri bizim için çok kıymetlidir. Ayrıca, Sayın Osman Özçelik saygın bir iş insanıdır, yılmaz bir Atatürkçüdür, yüksek motivasyonu ve Ülkemize hizmet aşkı bizleri çok sevindirmiştir şeklinde konuştular” dedi.

Bülent Kandemir, bugün yapılmakta olan Parti Meclisi toplantısında,” Sayın Osman Özçelik’in Alanya Belediye Başkanlığı nihai karara bağlanmıştır. Alanya değişim istiyor, Alanya’da değişim zamanı çoktan gelmiştir. Adaletli ve dürüst yönetim için, hemşehrilerimizin kaliteli yaşamı için, tüm çocuklarımızın zenginliği için, Alanyamıza değer katmak için Belediye Başkan Adayımız Osman Özçelik’tir” şeklinde konuştu.

Osman Özçelik kimdir?

1.11.1962 tarihinde doğumlu olan Osman Özçelik, ilk ve orta derece eğitimini Alanya’da tamamlamış, 1985 yılında Hacette Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına Özçelik Grup bünyesinde başlamıştır. Halen Grubun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Alanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Sayın Özçelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.