YSK’nın takvimine göre 31 Mart Mahalli İdareler seçimini sonuçlarına itiraz süresi dün sona erdi. İSK’ya Alanya Belediye Başkanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için itiraz olmadığı, Başkan Osman Tarık Özçelik’e görev mazbatasının Cuma gününe kadar verileceği öğrenildi.

TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR

Alanya’da oy çokluğu ile belediye başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, tebrikleri seçim ofisinde kabul ederken mazbata için de gün sayıyor. İlçe Seçim Kurulu’nun birleştirme tutanaklarını hazırlayıp veri girişini bitirmesinden sonra mazbatasını hazırlayarak Özçelik’e teslim etmesi ile yeni başkan görevine resmen başlayacak.